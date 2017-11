Villingen-Schwenningen Konfliktmanagement durch Mediation

Sein Vortrag lieferte Einblicke darüber, wie es mit Wirtschaftsmediation möglich ist, Lösungen für innerbetriebliche Konflikte zu finden. Als Einstieg zeigte der Referent an einem Fallbeispiel auf, welche Nachteile bei der Lösungsfindung von betrieblichen Konflikten mittels Gerichtsverfahren auftreten können. Unter anderem sind hohe Kosten, Zeitverlust und die öffentliche Basis bei Gerichtsverhandlungen Argumente, die für eine alternative Konfliktlösung sprechen: die Mediation. Vorteile der Mediation sind die Freiwilligkeit, Vertraulichkeit und die Verbesserung der Arbeitsbeziehungen. Den Ablauf des Mediationsverfahrens erläuterte Thorsten Blaufelder in fünf Schritten. Mit Hilfe des Mediators wird in den Konfliktfall eingeführt. Über die Themensammlung der zu klärenden Punkte folgt die Interessenfindung. Diese ist das Herzstück der Mediation, bei der eine intensive Ermittlung der Streitaspekte beider Parteien vorgenommen wird. Dabei hilft der Mediator die Interessen zusammenzuführen -– durch einen Perspektivenwechsel, der unter anderem zu besserer Kommunikation führen soll. Im vierten Schritt versucht man möglichst viele Lösungsoptionen zu finden, die am Ende im Schritt fünf einer abschließenden Vereinbarung zur Verfügung stehen. Jedoch darf der Mediator keine Lösungen vorschlagen, sondern muss diese mit den Streitparteien gemeinsam ausarbeiten. Im zweiten Teil seines Vortrages zeigte Thorsten Blaufelder, dass die Mediation bisher von zu wenig Unternehmen wahrgenommen wird. Ein wichtiger Punkt, so Blaufelder, sei die Einführung von Konfliktmanagement für Führungskräfte, da diese eine tragende Rolle im Unternehmen spielen.