Villingen-Schwenningen Konditionswanderung führt über gut 38 Kilometer

Der Schwäbische Albverein, Ortsgruppe Schwenningen bietet am Sonntag, 30. Oktober, für Mitglieder und Interessenten eine Panorama-Wanderung um Breitnau an. Die Route: Panoramaweg am Wanderparkplatz an der Kirche, Wirbstein, Gasthof Löwen, Ortsteil Tiefen, Richtung Heiligenbrunnen zur Weißtannenhöhe (1190 Meter), höchstet Punkt der Tour, "Land-Sitz" auf der Fahrenberger Höhe und Wegepunkt Oberer Fahrenberg. Weiter geht es am Wanderheim Naturfreundehaus hinunter nach Breitnau zur Schlusseinkehr ins Hotel Kreuz. Wanderzeit etwa viereinhalb Stunden, Wanderstrecke etwa 14 Kilometer, Höhenmeter etwa 200 Meter, eine Abkürzmöglichkeit. Griffiges Schuhwerk und gute Kondition erforderlich. Rucksackvesper und Getränke nicht vergessen. Anmeldungen bis Samstag, 29. Oktober, 11 Uhr, Tourist-Information, Telefon 07720/82 12 09, Fahrpreis: 14 Euro. Abfahrtszeiten: 8.30 Uhr Bad Dürrheim-Adlerplatz, 8.40 Uhr Schwenningen an den Haltestellen Feintechnikschule, Bahnhof und Dauchinger Straße, 9 Uhr Villingen Busbahnhof.

Der Schwarzwaldverein Schwennigen wandert am Sonntag, 30. Oktober, von Bad Dürrheim nach Donaueschingen. Zunächst wird mit dem Bus nach Bad Dürrheim gefahren. Von dort führt der Wanderweg über die Aasener Höll zum Aasener Friedhof und über Lange Zieläcker, Augrund, Stille Musel zum Zusammenfluss von Brigach und Breg und weiter zum Schlosspark in Donaueschingen. Gutes Schuhwerk, Wanderstöcke, Rucksackvesper, und Getränke werden empfohlen. Eine Schlusseinkehr ist nicht geplant. Die Wanderzeit beträgt 3,5 bis vier Stunden. Der Fahrpreis beträgt fünf Euro. Treffpunkt am Bahnhof Schwenningen um 10 Uhr (Zeitumstellung beachten). Anmeldung bis morgenb, Freitag, 16 Uhr, bei Heldmanns Apotheke im City Rondell, Telefonnummer 07720/1741.

Die Wandergruppe des FC Pfaffenweiler ist am Samstag, 29. Oktober, und Sonntag, 30. Oktober, in Dörlinbach gemeldet. Start ist am Samstag um 11 Uhr und am Sonntag 7 Uhr. Ebenso wandert die Gruppe am Samstag, 29. Oktober, und Sonntag, 30. Oktober, in Rottweil-Bühlingen, Start ist am Samstag um 8 Uhr und am Sonntag um 7 Uhr.