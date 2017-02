VS-Villingen. Der Film "Unterwegs mit Jacqueline" wird heute, Mittwoch, 14.45 Uhr, in der Reihe "Kino für Senioren" in den Blue-Boxx Kinos in Villingen gezeigt. Der Streifen ist eine witzige, abenteuerliche Komödie auf zwei und vier Beinen durch Algerien und Frankreich. So träumt der algerische Bauer davon, die Königin unter den milchgebenden Vierbeinern eines Tages auf der Landwirtschaftsausstellung in Paris präsentieren zu können. Als eine Einladung aus Frankreich eintrifft, treten Fatah und seine Rotbraune eine ganz besondere Reise an.