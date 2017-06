Villingen-Schwenningen Kommunalisierung könnte mittelständischen ÖPNV gefährden

Im Zentrum der Diskussion standen neben dem Ausbau der regionalen Straßen- beziehungsweise Schieneninfrastruktur und der Zukunft des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) weitere Themen wie die drohenden Fahrverbote für Diesel-Fahrzeuge oder der zunehmende bürokratische Aufwand für Transportunternehmen bei der Entsendung von Mitarbeitern in Länder wie Frankreich und Österreich. Gerhard Lehmann, Vorsitzender des IHK-Verkehrsausschusses: "Für die Unternehmer in der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg stehen wichtige verkehrspolitische Entscheidungen an. Die Landesregierung erarbeitet derzeit den Zeitplan für den Ausbau der Bundesstraßen. Darüber hinaus gilt es, den Ausbau der Gäubahn, die Elektrifizierung des Ringzugnetzes, Taktverbesserungen auf der Donautalbahn und die Suche nach einem geeigneten Standort für ein Kombiniertes Verkehrsterminal zur Verladung von Gütern auf die Schiene voranzutreiben. Im Namen des IHK-Verkehrsausschusses bedanke ich mich daher herzlich bei Karl Rombach, dass er sich in seiner Funktion als Ausschussvorsitzender den anspruchsvollen verkehrspolitischen Herausforderungen im Land annimmt und dabei die direkt betroffenen Unternehmen anhört." Intensiv diskutiert wurde über die Zukunft des Öffentlichen Personennahverkehrs in Baden-Württemberg. Busunternehmer wie Hans Keller von der Stadtbus Rottweil GmbH und Mathias Merz von der Merz Omnibus- und Fuhrbetriebs GmbH warnten davor, dass die ÖPNV-Finanzierungsreform des Landes den mittelständisch geprägten ÖPNV in der Region stark gefährde.

"Die Tendenzen zur Kommunalisierung können für Mittelständler teilweise existenzgefährdend sein, wenn der Vorrang eigenwirtschaftlicher Verkehre gestrichen wird und die Ausgleichsmittel für verbilligte Fahrtickets nicht mehr direkt an die Verkehrsunternehmen ausbezahlt werden." Thomas J. Mager, Geschäftsführer des Verkehrsverbundes Schwarzwald-Baar, machte in diesem Zusammenhang darauf aufmerksam, dass auf die zumeist privatwirtschaftlich organisierten Verkehrsunternehmen und Verbünde im Südwesten Baden-Württembergs gegebenenfalls weitere Risiken zukommen, beispielsweise wenn ab Ende 2018 mit Einführung des Landestarifs der Vertrieb für Drittanbieter geöffnet wird und die Verbundförderverträge mit dem Land neu verhandelt werden.

Im gewerblichen Güter- und Personenverkehr erschweren einige Regelungen die Arbeit von Unternehmen. Karl Rombach machte in der Diskussion deutlich, dass die Landesregierung den Ausbau der Infrastruktur im Land und in der Region vorantreibe und bis Herbst entscheide, in welcher Reihenfolge die Vielzahl an Bauprojekten umgesetzt wird. "Ich danke den Mitgliedern des IHK-Verkehrsausschusses für den interessanten, fachlichen Austausch. Die direkten Gespräche mit Unternehmen aus dem Güter- und Personenverkehr – die ich gerne fortführe – sind eine wichtige Grundlage für meine verkehrspolitische Arbeit im Landtag", so Rombach.