Villingen-Schwenningen Kommen nur Böse überall hin?

Vielleicht haben sie aber eines drauf, das auch Lars Effertz für einen Teil des Erfolgsrezepts: ein Gespräch mit dem guten Gefühl enden zu lassen, etwas dazugewonnen zu haben – "sei es ein gutes Geschäft, eine unerwartete Möglichkeit oder einen neuen Partner".

Effertz zeigt in seinem Vortrag wirkungsvolle Werkzeuge und psychologische Prinzipien jeder Kommunikation, um clever zu agieren. Und dabei beantwortet er auch elementare Kommunikationsfragen, etwa: Worum geht es im Kern? Wie schaffe ich es, auch bei Gegenwind souverän zu bleiben und ein angenehmes Klima zu schaffen? Was will ich konkret erreichen? Nur wer das Ziel kennt, weiß schließlich, welche Richtung er einschlagen soll.

Die Reihe

