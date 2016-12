Villingen-Schwenningen Kolpingfamilie ehrt Mitglieder

Jetzt am Sonntagmorgen

Christoph Müller hieß die zahlreichen Gäste willkommen. Er teilte mit, dass der Gedenktag, der viele Jahre am Samstagabend stattfand, unter anderem deshalb wieder auf den Sonntagmorgen gelegt wurde, weil einige, teils ältere Mitglieder am Abend insbesondere in der Winterzeit nicht mehr ausgehen wollen.

Der Gedenktag wurde mit einem gemeinsamen Frühstück begonnen. Im weiteren Verlauf durften Barbara Weiß und Christoph Müller vom Vorstandsteam sechs Mitglieder, die es zusammen auf immerhin 280 Jahre Mitgliedschaft im Kolpingwerk bringen, besonders ehren und ihnen für diese Treue danken. Für 60 Jahre Treue wurden Heinrich Hall, Wolfgang Hoffbauer und Rudolf Kluß geehrt.