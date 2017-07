VS-Villingen. Die Kolpingfamilie Villingen lädt am Mittwoch, 2. August, zur Wanderung an den Schluchsee ein. Mit der Dreiseenbahn geht es bis Aha (Rast). Dem Seeufer entlang führt die Wanderung zur Amalienruhe nach Schluchsee mit Einkehr. Weiter geht es über die Kaisertanne nach Seebrugg. Von hier aus erfolgt die Rückfahrt. Treffpunkt zur Abfahrt mit dem Zug ist um 9.10 Uhr am Bahnhof Villingen.