Kürzlich hieß es "Fußball pur" am Gymnasium am Romäusring. In der Sporthalle der Schule wurde das Fußball-Neujahrs-Turnier für die Unterstufe, Klasse fünf bis sieben (Jungen), ausgetragen. Die Organisation oblag Sportlehrer Armin Stoll. Eine besondere Ehre wurde der Veranstaltung zuteil, indem der frühere stellvertretende Schulleiter Friedemann Schmidt mit dem ersten Anstoß traditionell das Turnier von sieben Teams eröffnete. Im Finale standen sich die "Royalen Riesen" gegen die "Fresher than you" gegenüber, das die Königlichen in einem spannenden Spiel für sich entscheiden konnten. Das Turnier hatte spielerisch ein hervorragendes Niveau. Jeder Teilnehmer bekam einen Preis. Dazu stiftete Schmidt einen Fairplay-Preis, den das Team "GaR-Bulls 6a" erhielt. Die Spieler wurden von ­Ruhi Gülver und Lucas Kruckow souverän und sicher geleitet. Die Turnierleitung hatten die Sportprofilschülerinnen Isabel Schnee und Dorotea Savnik inne. Foto: GaR