Villingen-Schwenningen Knotenpunkt an Salzgrube wird ausgebaut

So sei ein Kreisverkehr an dieser Stelle zwar möglich, allerdings sei aufgrund der Verbindungen im Radverkehr die Querungsmöglichkeit für Fußgänger und Radfahrer "besonders wichtig". Dies sei jedoch nur an einer Ampel und nicht an einem zweistreifigen Kreisverkehr möglich, hier wäre ansonsten eine kostenintensive Unter- oder Überführung notwendig.

Die Planungen sehen vor, dass der Knotenpunkt für einen künftigen drei- beziehungsweise vierspurigen Ausbau des Nordrings auf einer Länge von etwa 375 Metern verbreitert wird, zudem wird die Ampelanlage komplett umgebaut. Künftig wird es, von Herdenen her kommend, drei Spuren in Richtung Villingen geben – zwei für die Weiterfahrt auf dem Nordring (hiervon eine mit Abbiegemöglichkeiten zur Salzgrube) und eine in Richtung Familienpark. Die vorhandene Zufahrt vom Familienpark wird für die neu erforderlichen Abbiegespuren aufgeweitet und die Abbiegeradien erweitert. Zudem sollen die vorhandenen Bushaltestellen barrierefrei umgestaltet werden.

Gleichzeitig wird im Zuge dieses ersten Bauabschnitts des Nordring-Ausbaus die Fahrbahn zwischen dem Knotenpunkt und dem Kreisverkehr in Richtung Schwarzwald-Baar-Klinikum auf einer Länge von etwa 300 Metern saniert. Beginnen werden die Arbeiten am Knotenpunkt am kommenden Montag.

Die Autofahrer müssen sich deshalb auf ein neues Nadelöhr im Bereich Villingen gefasst machen – insbesondere der Verkehr von der Autobahn auf die Bundesstraße in Richtung St. Georgen wird aufgrund der parallel notwendigen Sperrung der B 33 zwischen Villingen und Mönchweiler zusätzlich strapaziert.

Denn während der ersten Maßnahmen soll der Verkehr in beiden Fahrtrichtungen verengt durch das Baufeld geführt werden. Für den weiteren Verlauf ist laut der Pressestelle eine Umleitung geplant, diese Maßnahmen werden nach Auskunft der Pressestelle aber erst im Frühjahr 2017 beginnen.

Das Ende der Arbeiten – inklusive der Fahrbahnsanierung – ist auf Ende Juni 2017 terminiert. Die Gesamtkosten belaufen sich laut Angaben der Stadtverwaltung auf rund eine Million Euro, allein der Ausbau des Knotenpunktes kostet 884.000 Euro.