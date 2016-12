Villingen-Schwenningen Knöllchen werden zu Spielverderbern

Von verschiedenen Seiten, unter anderem von Anwohnern oder der Polizei selber, seien bereits in der Vergangenheit Beschwerden hinsichtlich des Deutenberg-Parkplatzes eingegangen, meint die Pressesprecherin. "Dann ist es unsere Pflicht zu reagieren."

Besonders bei Großveranstaltungen sei es wichtig, dass die Rettungswege und Feuerwehreinfahrten freigehalten würden. "Die Sicherheit steht an erster Stelle", sagt Brunner.

Laut Statistik der Stadt habe der Kommunale Ordnungsdienst im vergangenen Jahr durch Beschwerden zehnmal rund um den Deutenberg kontrolliert – davon allerdings nur dreimal an Samstagsspielen der Panthers. So viele Verwarnungen wie am Samstag habe es aber noch nie gegeben. Wird sich an der Parkplatzsituation grundsätzlich etwas ändern können? "Wir sind bemüht, die Situation im Rahmen des Möglichen zu verbessern", so Brunner.

Richtig verärgert zeigt sich derweil Panthers-Chef Frank Singer: "Die Stadt versteckt sich hinter ihren angeblichen Regeln", meint er und verweist gleichzeitig auf die Eishockeyspiele der Wild Wings in der Helios-Arena: Wenn dann die obere Salinenstraße oder die Bushaltestelle in der Schubertstraße vollgeparkt seien, würden keine Strafzettel verteilt. Und auch während der Turngala sei der Ordnungsdienst am Deutenberg nie aktiv. "Wenn es der Ordnungsdienst überall gleichmacht, dann hätte ich auch kein Problem damit", sieht Singer die Panthers als "kleiner Basketballverein der Stadt Villingen-Schwenningen" klar benachteiligt.

Auch viele Panthers-Sponsoren hätten das Verhalten der Stadt als bitteren Beigeschmack des sonst so erfolgreichen Panthers-Spiels empfunden. "Und das zeigt, wie das Ganze nach außen wirkt", fügt der Panthers-Chef hinzu.

Es ist eine Krux: Die Wiha Panthers möchten in ihrem Weihnachtsspiel einen neuen Zuschauerrekord aufstellen und locken fast 850 Zuschauer an den Deutenberg. Klar, dass diese einen möglichst kurzen Fußweg zur Halle nehmen möchten. Für sie ist das Parken im Halteverbot bei aller sportlicher Euphorie ganz selbstverständlich. Das erklärt auch, dass für 42 Parker der Abend mit einem Strafzettel an der Windschutzscheibe endet. Gleichzeitig ist es für die Stadt Pflicht, Parksünder zu verwarnen, um die Rettungswege freizuhalten. Auch Behindertenparkplätze dürfen nur von solchen benutzt werden. Trotzdem: Wenn die Euphorie für Basketball in Schwenningen weiter ansteigt – und das ist zu wünschen –, muss die Stadt alternative Parkmöglichkeiten anbieten. Denn solch ein "Geschmäckle" wie am vergangenen Samstag darf nicht noch einmal entstehen.