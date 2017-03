Villingen-Schwenningen Knöllchen wäre Schnäppchen gewesen

VS-Schwenningen. Drei Monate nach dem Weihnachtsspiel der Wiha Panthers fanden viele Fans diese Woche eine böse Überraschung in ihrem Briefkasten vor: In einem Schreiben der Stadt wurde ihnen mitgeteilt, dass das Bußgeldverfahren wegen Falschparkens gegen sie zwar eingestellt sei, dafür jedoch eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 23,50 Euro zu entrichten ist. Rückblickend dürfte sich so mancher Fan nun verärgert in den Hintern beißen – schließlich betrug die Höhe der Knöllchen, die es im Dezember am Deutenberg gehagelt hatte (wir berichteten), gerade einmal 15 Euro.

Viele Besucher hatten ihr Fahrzeug in der Bushaltestelle oder auf der Wendeplatte vor der Deutenbergschule abgestellt – und nach dem Spiel einen Strafzettel unter dem Scheibenwischer klemmen.

"Wir haben ganz rechts geparkt und mit Sicherheit niemanden gestört", beklagt sich ein Fan. "Gerade auf die Sicherheit kommt es bei solchen Veranstaltungen an", erwidert Oxana Brunner, Pressesprecherin der Stadt Villingen-Schwenningen auf Nachfrage unserer Zeitung.