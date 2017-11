Villingen-Schwenningen Knigge oder die Kunst, sich nicht zu blamieren

Dabei steht aber nicht nur das Benehmen auf dem Plan, sondern vor allem auch Humor und die lockere Art. Unter dem Motto L.m.a.a. – Lächle mehr als andere, weist er mit fideler Unterhaltung in die wichtigsten Inhalte des Benehmens ein. Und genau das kommt an. Vielleicht nicht bei Knigge-Experten, aber dafür auf jeden Fall bei den Zuhörern.

Kein Wunder also, dass ihm ein ehemaliger Kollege eines Tages ans Herz legte, ein Buch zu verfassen. Aufgrund der durch die vielen Seminare und Vorträge gesammelten Unterlagen und den veröffentlichten Informationen auf seiner Internetseite, begann Lochert dann tatsächlich ein Benimm-Buch, die Benimmfibel zu verfassen.

"Schreiben, was mir auf dem Herzen liegt und dadurch vielleicht den ein oder anderen Ratschlag zu geben, ist etwas, was mir täglich Freude macht", so der Villinger. Das alles wäre aber nicht ohne seine Frau möglich gewesen, die durch das gründliche und ordentliche Lesen die Benimmfibel mit ihm zusammen erschaffen hat.

Hans Ulrich Lochar selbst sagt, er sei kein Benimm-Experte, sondern einfach ein Mensch, dem das Benehmen am Herzen liege, deswegen passierten auch ihm immer mal wieder kleine Fehler.

Der Fachlehrer feiert übrigens am selben Tag wie Freiherr Adolph von Knigge, dessen berühmtestes Werk 1788 unter dem Titel "Über den Umgang mit Menschen" erschien, seinen Geburtstag. Wenn das nicht erfolgsversprechend ist.

Seine Benimmfibel stellt Hans Ulrich Lochar am Samstag, 25. November, ab 10.30 Uhr in der Buchhaltestelle in der Brunnenstraße 10 vor.