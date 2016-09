Villingen-Schwenningen Kneippbad: Saison war durchwachsen

VS-Villingen - Frisch modernisiert und in neuem Glanz erstrahlte das Villinger Kneippbad zum Start in die Freibadsaison am 28. Mai. Nun biegt die Saison auf die Zielgeraden ein. Noch bis einschließlich Sonntag, 11. September, läuft die Freibadsaison im Kneippbad in Villingen, informiert die Bäder VS GmbH (BVS).