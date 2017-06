Villingen-Schwenningen Kneippbad: Reaktionen auf Kritik

VS-Villingen. Für Besucher bleibt das Kneippbad in Villingen an diesem Wochenende, Samstag, 24. Juni, und Sonntag, 25. Juni, geschlossen. Der Grund: Im Wasser geht es sportlich zu mit 200 Teilnehmern und 1000 Starts an zwei Tagen. Der Schwimmclub Villingen veranstaltet am 24. und 25. Juni das elfte Internationale Schwimmfestival, bei dem sich vorwiegend Kinder und Jugendliche messen und für weitere Wettkämpfe wie etwa die Badischen und Württembergischen Meisterschaften in drei Wochen qualifizieren können.