VS-Villingen. Anlass ist das elfte Internationale Schwimmfestival, das der Schwimm-Club Villingen austragen wird, teilen die Bäder VS mit. Wer am kommenden Wochenende dennoch zum Schwimmen gehen möchte, hat in VS folgende Möglichkeiten: Das Freibad in Tannheim hat von 11 bis 19.30 Uhr, das Neckarbad in Schwenningen von 9 bis 20 Uhr und das Hallenbad in Villingen am Wochenende von 8.30 bis 14 Uhr geöffnet.