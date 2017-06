Villingen-Schwenningen Kneipenmeile: Ständig dieses Theater

Nicht nur für den langjährigen Gastronom war unlängst die Schmerzgrenze erreicht: Eine Meute von 20 Leuten sei aus einem der einschlägigen Lokale gestürmt. Eine Schaufensterscheibe sei zu Bruch gegangen. Passanten haben Schläge abbekommen oder seien angepöbelt worden. "Solche Leute machen unsere schöne Färberstraße kaputt", ärgert er sich über dieses Klientel. Sein Frust über das "Nicht-Reagieren der Stadt" ist groß: "Da macht man sich eher Gedanken um die Außenbewirtung (wir berichteten), statt sich um das Kern-Problem zu kümmern."

Für Madlen Falke, von der Pressestelle der Stad und damit Konzessionsbehörde, , ist das Thema schnell kommentiert. Nach wie vor gebe es keine Brennpunktpunktlokale in der Färberstraße. Der Stadt sei auch nicht bekannt, dass es verstärkt zu Problemen komme. Bekannt sei nur, schloss Falke, dass immer wieder etwas in der Straße los sei. Um Schließungen in die Wege zu leiten, brauche es aber hieb-und stichfeste Beweise und eine klare Faktenlage.

Kein "normaler" Fall

Thomas Barth, Revierleiter der Polizei in Villingen, nennt den jüngsten Einsatz seiner Kollegen ebenfalls herausragend. Weniger die zerborstene Fensterscheibe eines Ladenlokals als vielmehr die Aussage, dass ein Schlagstock und damit eine "Hiebwaffe" an jenem Abend zum Einsatz gekommen sein soll. Angeblich soll ein Mann aus einer Gruppe heraus im unteren Teil der Färberstraße angegriffen und mit einem Schlagstock verletzt worden sein, wohl ein "Zufallsopfer". Die vermutlich drei Täter seien weg gerannt und damit sei nur Anzeige gegen unbekannt gestellt worden. "Aufgrund des verwendeten Schlagstocks kann man nicht mehr von einem normalen Vorkommnis sprechen", bewertet Barth das Szenario dieses Maiabends.

Forderung nach Kontrollen

Generell gebe es immer wieder Körperverletzungen, Streitereien, Ruhestörung oder Pöbeleien und Sachbeschädigung. Allein im Mai hatte die Polizei 29 Einsätze. "Und das ist signifikant." Eines ist auch für Barth klar: "Zu manchen Lokalen müssen wir nie, bei anderen gibt es dafür um so mehr Theater." Und dort, wo es eben "immer wieder Theater gibt", regt Wittkopf an, sollte man öfters Personenkontrollen vornehmen und in die Lokale gehen.

Welche Rolle spielen die Meilen-Besucher? Passanten oder Kneipengänger, rät Barth, die unschöne Szenen beobachten, sollten ganz genau hinschauen: Wo spiele sich das Ganze ab, aus welcher Kneipe kommen die Leute. Sonst sei der Nachweis schwierig, dass Krawall-Gäste aus einem bestimmten Lokal kommen oder die gleichen Leute Stress machen. Die Höhe der Vorkommnisse und Anzeigen an einem bestimmten Platz spielen beim möglichen Widerruf der Konzessionserlaubnis eine wichtige Rolle. Aufenthaltsverbote für einzelne Personen sieht der Polizist eher skeptisch. "Dann kommt der nächste wieder nach." Thomas Barth ist gespannt auf die Färberstraßen-Bilanz 2017. Schon jetzt zeichne sich eine steigende Delikt-Tendenz ab. Verzeichnete die Polizei 2016 320 Vorkommnisse, haben die Beamten bis Ende Mai bereits knapp 200 Delikte festgehalten.

Ruhe über der Neckarstadt

Im Stadtbezirk Schwenningen dagegen gebe es keine Erkenntnisse über "herausragende Lokalitäten", hieß es aus dem Polizeipräsidium Tuttlingen. Im Bezug auf Brennpunktlokale sei allenfalls die Expressguthalle zu nennen, sofern Veranstaltungen stattfinden. Einst sei der Kingz Club eine solche Adresse gewesen. "Dies war immer ein Brennpunkt", so Pressesprecher Dieter Popp. Derzeit noch nicht, fügt er hinzu. Der Club sei erst seit einem Monat wieder in Betrieb.