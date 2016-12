Villingen-Schwenningen Kneipenfestival mit viel Musik

Ein Generationen übergreifendes Angebot vom Rock’n’Roll der 50er über den Beat der 60er, den Glam-Rock und die Disco-Hits der 70er bis zum Pop der 80er und in die aktuellen Charts erwartet die Besucher. Lateinamerikanischen Rhythmen, internationaler Pop, fröhlicher Reggae, krachender Beat, groovender Soul, feinster Jazz und treibender Rock ergänzen das Programm der langen Nacht der Livemusik, teilt die Veranstaltungsagentur mit.

Mitglieder des Lions Club Villingen-Schwenningen Mitte hatten schon vor über einem Jahr die Idee mit einer solchen Veranstaltung sowohl die Innenstadt Villingens zu stärken, als auch soziale Projekte in VS voranzutreiben. Auf der Suche nach einem kompetenten und verantwortlich tätigen Veranstalter stießen sie auf eine auf solche Festivals spezialisierte Veranstaltungsagentur, die Nightgroove Events GmbH & Co. KG aus Würzburg. Deren Geschäftsführer, der 52-jährige Veranstaltungskaufmann Michael Barkhausen, bringt gemeinsam mit seinem Partner ­Andreas Müller das nötige Knowhow in eine Partnerschaft mit dem Lions Club ein.

Aktuell sind bereits 20 Auftrittsorte im Rahmen dieses musikalischen Marathons am Samstag, 29. April 2017, in Villingen vorgesehen, und im Anschluss an das Liveprogramm ist für diejenigen Nachtschwärmer, für die diese Nacht noch nicht um 1 Uhr vorbei sein soll, eine SWR3-DJ-Party als Spätprogramm bis 3 Uhr geplant. Alle beteiligten Cafés, Bars, Restaurants und Veranstaltungssäle liegen im Stadtzentrum Villingen so nah beieinander, dass diese gut fußläufig zu erreichen sind.