Villingen-Schwenningen Knappes "Ja" für weitere Stellplätze

VS-Schwenningen. Dabei knüpften die Stadträte an den Tenor der Sitzung des Verwaltungs- und Kulturausschusses in der vergangenen Woche an. Dass sich die Stimmverteilung mit 18 Befürwortungen und 15 Gegenstimmen ziemlich die Waage hielt, machte die Diskussion bis zum Schluss deutlich.

Viele Ideen und Anträge

Denn alle Ideen und Anträge, die die Fraktion kurz vorher noch eingereicht hatten, unter einen zu Hut zu bringen, sei unmöglich, meinte auch Baubürgermeister Detlev Bührer. Nicht nur er, sondern auch OB Rupert Kubon und mehrere Stadträte fanden die Idee von CDU-Stadrat Bernd Hezel, ein Parkdeck über die Hochschulparkplätze an der Neckarstraße zu errichten, charmant. "Es zerreißt uns aber den Zeitplan komplett", meinte Bührer.