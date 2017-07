Villingen-Schwenningen Kloake statt Wohlfühl-Oase

VS-Schwenningen. Die Sonne scheint, es ist angenehm warm. Am Vorderen See sind Menschen unterwegs. Manche spazieren mit dem Nachwuchs, andere mit dem Vierbeiner. Wieder andere liegen auf der Wiese, um Sonnenstrahlen zu tanken, oder aber, um die Mittagspause an der frischen Luft zu verbringen.

Doch in letzter Zeit schwimmen neben den grünen Wasserpflanzen auch jede Menge Plastik und Glasflaschen im Wasser. Rolf Herrmann hält sich eigentlich gerne am Vorderen See auf. "Es ist ideal, um mal kurz raus zu kommen", schildert er. Doch er stört sich, wie so viele andere, am derzeitigen Erscheinungsbild des Sees. "Der Müll gehört wirklich nicht hier her", findet er. Und auch das Grünzeug sehe nicht besonders toll aus. Bekannten, denen er den See zeigte, fragten ihn angewidert: "Wie sieht es hier denn aus?", erzählt er im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten. Was er nicht verstehen kann: "Die Mülleimer sind direkt nebenan, es ist nicht so, dass man sie nicht findet. Hier ist es besonders schlimm", sagt er und deutet auf leere Flaschen, Plastikbecher und eine Chipstüte, die im Wasser schwimmt.

Doch der Ekel ist keinesfalls ein Generationenproblem. Auf der anderen Seite des Sees haben es sich einige junge Leute gemütlich gemacht. Auf Picknick-Decken liegen die vier Studenten Sven, Christian, Vera und Janine entspannt in der Sonne. Und auch sie wünschen sich, dass das Naherholungsgebiet in Mitten von Schwenningen tatsächlich eines wäre: "Es wäre cool, wenn der See sauberer wäre." Sie sind regelmäßig am Vorderen See. "Der Müll stört schon", sind sie sich einig.