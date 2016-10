Villingen-Schwenningen Klinikum:Kita-Investor springt ab

Villingen-Schwenningen (mae). Oberbürgermeister Rupert Kubon erklärte in einer Sondersitzung des Jugendhilfeausschusses am Mittwoch, dass der Investor aus privaten Gründen "nicht mehr tätig werden kann". Kurz darauf hätte man mit weiteren, potenziellen Investoren gesprochen und sei laut Stefan Assfalg, Leiter des Amtes für Schule, Bildung und Sport, mit einem bereits "konkret in Verhandlung". Derweil hätten die Verantwortlichen der Kindertagesstätte erklärt, auf Grundlage der derzeitigen städtischen Bezuschussung 15 bis 20 weitere Plätze mit zu bezuschussen. Ziel ist es, die dortige Situation zu entschärfen. Die Einrichtung ist eigentlich auf vier Gruppen ausgerichtet, momentan werden aber fünf Gruppen betreut.