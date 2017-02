Villingen-Schwenningen Klinikum

Schwarzwald-Baar-Kreis. Das heißt, so machte der Geschäftsführer deutlich, dass größere Investitionen möglich sind, und Personal könne "aufgebaut" werden.

Bedingt durch den Umzug und die Fusion zweier Kliniken hatte sich nach dem Neubau das Geschäftsergebnis verschlechtert und war 2013 und 2014 ins Minus gerutscht. Zum dritten Mal, so der Geschäftsführer, seien Zins und Tilgung für den Neubau erwirtschaftet worden. Und sogar ein Überschuss, der es ermögliche, sowohl in Personal, als auch Gebäude und medizinische Ausstattung zu investieren.

"Seit 2015 baut das Klinikum Personal auf", erklärte Geiser. 2017 verfüge man über 72 Stellen mehr als vor zwei Jahren. Diese zu besetzen, stelle sich allerdings angesichts des Fachkräftemangels inzwischen als nicht einfach heraus. Der Stellenplan 2017 entspricht einer Steigerung um 3,6 Prozent. Die Hälfte der Vakanzen (35) betrifft den pflegerischen Bereich, ein Viertel (18) sind Ärzte. Abwanderung von Personal in das Nachbarland Schweiz räumten Fink und Geiser ein. "Aber wir beobachten auch Rückkehrer, anscheinend ist dort auch nicht alles Gold, was glänzt", meinte Fink. Und Geiser ergänzte: "Die Stellenbesetzung geht zwar nicht so schnell, aber wir sind dennoch optimistisch". Insgesamt 3000 Mitarbeiter arbeiten im Klinikum. Sie teilen sich 2000 Stellen. Wenn Pflegedirektorin Christa Dietel Mitte diesen Jahres außerdem in den wohlverdienten Ruhestand geht, steht ihr Nachfolger bereits fest: Arne Holthuis aus Bielefeld, gab Geiser eine wichtige Personalie bekannt