Villingen-Schwenningen Klinge und Kanold wieder im Vorstand

Schwarzwald-Baar-Kreis. Der Villinger Stadt- und Kreisrat wurde in seinem Wahlgang mit dem zweitbesten Ergebnis gewählt. Es handelt sich um die dritte Wahl in Folge des südbadischen Bezirksvorsitzenden. Auch die Vorsitzende des Kreisverbands, Andrea Kanold aus Bad Dürrheim, schaffte gleich im ersten Wahlgang souverän den Sprung in den Landesvorstand. Mit Kanold und Klinge ist die Kreis-FDP damit für weitere zwei Jahre in Stuttgart vertreten. Vor allem stand die bevorstehende Bundestagswahl im Mittelpunkt des Delegiertentreffens. Landes-FDP-Chef Michael Theurer gab für das Stammland der Liberalen das Wahlziel von "acht Prozent plus X aus".