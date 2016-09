Villingen-Schwenningen Klinge mit 100 Prozent nominiert

"Die FDP 2016 gefällt mir besser als die von 2013" erklärte Klinge, der gestand: "Ich war nicht sicher, wie es weitergeht, als wir nicht mehr in den Bundestag kamen. Ich dachte ›Fliegt der Laden jetzt auseinander?‹. Doch dann haben wir uns schnell wieder zusammengerauft."

Nahezu sein halbes Leben lang, nämlich 18 Jahre ist Klinge politisch engagiert. Er ist in Villingen aufgewachsen und hat an der Albert-Schweitzer-Schule sein Abitur gemacht. Marathon laufen ist ein Hobby des groß gewachsenen FDP-Kandidaten. Klinge hat unter anderem in Berlin und New York gelebt und als PR-Berater gearbeitet.

Momentan ist Marcel Klinge Fraktionsgeschäftsführer und Pressesprecher der FDP-Landtagsfraktion in Bremen. Zuvor war er mehrere Jahre Pressesprecher der jungen Familienunternehmer. Bei diesem Wahlkampf rechnet sich Marcel Klinge wirklich gute Chancen auf ein Bundestagsmandat aus: "Zum ersten Mal seit 30 Jahren haben wir die große Chance, wieder einen FDP-Abgeordneten nach Berlin zu schicken". Klinge wird sich bei der Bezirksversammlung, die im Kreis stattfindet, auf Platz eins der Bezirksliste bewerben. Wenn das klappt, wird er einer der ersten sechs auf der Landesliste sein. Klinge ist FDP-Gemeinderat in VS und Kreisrat im Schwarzwald-Baar-Kreis. "Ich möchte als Abgeordneter klar und transparent darstellen, was ich mache", erklärte er.

Die Kreisvorsitzende Andrea Kanold hatte das Schlusswort. "Ich bedanke mich. Das gibt Kraft und Energie. Es ist wichtig, dass wir mit einem jungen Kandidaten in den Bundestag einziehen", betonte sie.