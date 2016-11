Villingen-Schwenningen Klimawandel verändert Waldbau

Verbandspräsident Wilhelm Schilling prangerte Missstände an, beispielsweise der Import von Holz. Seinen Angaben zufolge verursacht der Transport einer Tonne Holz von Russland in die Region 552 Kilogramm Kohlendioxid. Unverständlich ist für den Verband, warum man in der EU vieles regeln könne, jedoch die Ökologie beim Holz in manchen Fällen ein Etikettenschwindel ist – und das könne nicht geregelt werden.

"Wir werden die Verwendung des klimafreundlichen Bau- und Werkstoffes Holz weiter fördern und vorantreiben" und "Ein leistungsfähiger Ländlicher Raum ist das Markenzeichen Baden-Württembergs, innovative mittelständische Sägewerksbetriebe schaffen dort Arbeitsplätze und sorgen für Wertschöpfung", sagte Minister Peter Hauk.

Dazu gehöre es auch, sich den anstehenden Herausforderungen zu stellen und die Zukunft gemeinsam aktiv zu gestalten. "Dreh- und Angelpunkt in der Sägeindustrie ist nach wie vor die Rundholzversorgung. Zurückgehende Nadelholzanteile in den Wäldern und Veränderungen in der Holzverkaufsstruktur stellen uns vor große, aber nicht unlösbare Aufgaben", erklärte der Minister. "Unser gemeinsames Ziel ist es, die Verwendung des klimafreundlichen Bau- und Werkstoffes Holz zu fördern und weiter voranzutreiben. Im Mittelpunkt muss unser gemeinsamer Kunde stehen, der Bauinteressent", sagte der Forstminister.