Villingen-Schwenningen Kletterhalle: Verträge bald unterzeichnet?

Die Eröffnung der zukünftig größten Kletter- und Boulder­halle in der Region peilt der begeisterte Kletterer schließlich für Spätherbst 2018 an. "Ich freue mich riesig, wenn das Thema endlich abgehakt ist", blickt der Investor optimistisch auf den Termin am Donnerstag.

Wie bereits mehrfach berichtet, möchte Kohler, der in Zimmern ob Rottweil Geschäftsführer eines Präzisionsdrehteile-Unternehmens ist, das 3500 Quadratmeter große Gelände am ehemaligen Freizeitpark von der Stadt kaufen. In direkter Nachbarschaft zum neuen Jugendkulturellen Zentrum soll hier ein 1300 Quadratmeter großes, teilweise zweigeschossiges, Gebäude mit drei verschiedenen Bereichen entstehen.

Im Mittelpunkt steht laut den Vorstellungen von Kohler eine 900 Quadratmeter große Boulderanlage. 100 Quadratmeter stehen zudem für einen rund 15 Meter hohen Kletterturm zur Verfügung. Darüber hinaus sind in der Planung auch Sozial- und Verwaltungsräume sowie ein Bistro berücksichtigt. Dieses soll im Außenbereich zudem eine Terrasse erhalten. Darüber möchte man die Möglichkeit schaffen, bei gutem Wetter auch draußen zu bouldern.

Die Anlage gehört dabei zu mehreren Projekten, die auf dem Gelände des ehemaligen Familienfreizeitparks realisiert werden oder geplant sind. Anfang September begannen hier die Arbeiten für das Jugendkulturelle Zentrum, das bis Herbst 2018 – also ähnlich wie die Kletter- und Boulderhalle – realisiert werden soll.

Auf einer Fläche von 5000 Quadratmetern ist zudem der Neubau der Jugendverkehrsschule angedacht. Für die noch verbliebenen Flächen hatten die Freien Wähler erst kürzlich die Schaffung eines "gesamtstädtischen Festplatzes" vorgeschlagen. Ob der Antrag tatsächlich aufgenommen wird, steht jedoch in den Sternen.