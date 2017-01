Villingen-Schwenningen Kletterhalle: Standortfrage noch offen

Villingen-Schwenningen (cos/mae). Zuerst Freizeitpark, dann an der Helios-Arena nun im Gewerbegebiet Dickenhardt? Der Unternehmer Thomas Kohler plant seit Monaten, eine Kletter- und Boulderhalle in der Doppelstadt zu bauen. "Die Standortfrage ist aber noch immer offen", erklärt er auf Anfrage unserer Zeitung. Derzeit sei man seitens des Initiators, der mit der neu gegründeten Firma Monkey Cage jüngst in Aschaffenburg eine Kletterhalle eröffnete, noch mit der Verwaltung und Bau-Planung beschäftigt. Sollte alles klappen, dürfte sich VS über zwei Kletter-Örtlichkeiten freuen: Am 11. Februar eröffnet in Villingen die Boulder­halle "Upjoy" (wir berichteten). Dass auch die Jugend solchen Möglichkeiten entgegenfiebert, machte gestern eine Jugendgemeinderätin deutlich: "Wir sind sehr daran interessiert, zu erfahren, wie es damit weitergeht." Doch Details konnte OB Rupert Kubon nicht nennen. Es gebe nach wie vor Gespräche mit dem Investor, aber noch keine Festlegung "auf ein entsprechendes Grundstück.