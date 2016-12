Villingen-Schwenningen Kleinwagen kracht auf Tannheimer Kreuzung in Schulbus

Alarmiert wurden die Einsatzkräfte gegen 6.45 Uhr, nachdem es auf der Landstraße zwischen Tannheim und Wolterdingen zu einem heftigen Zusammenstoß kam. Ersten Angaben der Polizei zufolge war ein Schulbus von Überauchen her kommend in Richtung der Kreuzung gefahren. Hierbei überfuhr er jedoch das dortige Stoppschild – anscheinend konnte der 60-jährige Fahrer aufgrund herrschender Straßenglätte den kleineren Bus nicht mehr anhalten.

Dies blieb nicht ohne Folgen: Ein aus Richtung Wolterdingen in die Kreuzung einfahrender 22-jähriger Fiat-Fahrer hatte keine Chance mehr den Zusammenstoß zu verhindern, es kam zu einer heftigen Kollision. Hierbei wurden beide Fahrzeugfronten stark beschädigt, zudem verletzten sich die Fahrer, einer von ihnen schwer. Glück im Unglück war es jedoch, dass der Bus zu diesem Zeitpunkt ohne Fahrgäste unterwegs war. Dennoch eilten zahlreiche Rettungskräfte an die Unfallstelle – darunter die Feuerwehren aus Villingen, Tannheim und Pfaffenweiler, zwei Rettungswagen, ein Notarzt, sowie der Ortsverein Tannheim mit einem Fahrzeug. Beide Fahrer wurden vom Rettungsdienst versorgt und anschließend in das Klinikum gebracht, einer aufgrund der Schwere der Verletzungen in Begleitung eines Notarztes. Während der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen musste die Landstraße teilweise gesperrt werden.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt, die Verkehrspolizei aus Zimmern hat die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Die Polizei beziffert die Höhe des Sachschadens auf rund 18 000 Euro.