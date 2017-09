VS-Villingen. Leichte Verletzungen zugezogen hat sich eine 23-jährige Fahrerin eines Renault Clios bei einem Unfall, der am Mittwoch gegen 9 Uhr zwischen der Wieselsbergstraße und der Milanstraße im Eckweg bei einem Discounter passiert ist. Die junge Renault-Fahrerin bog von der Wieselsbergstraße nach links auf den Eckweg ab und prallte dabei gegen den Bordstein. In der Folge brach die vordere, rechte Radaufhängung des Clios. Der Kleinwagen geriet ins Schleudern und blieb schließlich mitten auf der Fahrbahn stehen. An dem Auto entstand Sachschaden in Höhe von rund 7000 Euro, teilt die Polizei mit. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um den Abtransport des nicht mehr fahrbereiten Wagens.