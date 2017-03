Villingen-Schwenningen Kleines Schauspiel um das große Vergessen

Auch in dem Stück begibt sich Irene bald in ärztliche Behandlung. Britta Dumke gelingt es ergreifend, die Verzweiflung der noch jungen Rentnerin darzustellen, der ein demenzielles Syndrom attestiert wird. "Was soll denn das bedeuten", ruft sie erschüttert und zitiert den Arztbrief, in dem erläutert wird, dass kleine Schlaganfälle ihre Gehirnzellen langsam absterben lassen. Der Schock über die Diagnose sitzt tief: "Ich hätte nie gedacht, dass es mich trifft." Auch Ehemann Heinz kann die Schwere der Situation nur langsam begreifen.

"Man kann es nicht aufhalten, es schreitet voran", versucht Irene ihm stockend zu erklären. In Schauspieler Uwe Spilles Gesicht zeichnen sich tiefe Sorgenfalten ab. In einem Moment versucht er noch, Irene mit der zittrigen brüchigen Stimme eines alten Mannes zu trösten, im nächsten Moment steht er schon wieder als Moderator wild gestikulierend vor dem Publikum und hält ein flammendes Plädoyer gegen die heutige Leistungsgesellschaft. "Wir sollen funktionieren bis zum Schluss", ruft er anklagend.

Auch wenn das Vergessen mit der gestiegenen Lebenserwartung zunehme, sei Demenz immer noch ein Tabubruch. Die Gesellschaft wolle mit dem Anderssein nichts zu tun haben. Spille fordert Solidarität – zum Beispiel in Form eines Neckarforums in jedem Stadtteil. "Aber wer soll das bezahlen?", fragt der Schauspieler, dem anzumerken ist, dass ihm das Thema sehr nahe geht, sarkastisch. Denn die Pharmaindustrie ziehe ein milliardenschweres Geschäft aus den renitenten Rentnern. Dabei verstärkten die Medikamente ihre Demenz oft sogar noch, anstatt zu helfen. Das wird auch zum Ende des Theaterstücks deutlich.

Irene steht sichtbar neben sich, ist teilnahmslos und verwirrt. "Ich will dieses Zeug nicht nehmen", sagt sie verzweifelt. Mit fortschreitender Krankheit beginnt sie, Situationen misszuverstehen und Bezugspersonen zu vergessen – auch ihren Ehemann Heinz.

Auch, wenn er nicht weniger mit der Situation überfordert ist, versucht er zum Ende doch seine Frau zu trösten. Mit Erinnerungen, die sich eingebrannt haben: der Besuch auf der Reeperbahn, das Konzert der Beatles – und der Hochzeitstanz.