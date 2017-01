Villingen-Schwenningen Kleine Stadtbezirke im Blickfeld

Um dieser Frage nachzugehen, hat die Stadtverwaltung für alle neun Ortschaften städtebauliche Studien in Auftrag gegeben. Diese sollen ermitteln, in welchem Umfang Wohnbauflächen benötigt werden und welche Möglichkeiten zur Bereitstellung der Flächen bestehen.

Erste Resultate aus den Ortsbegehungen des beauftragten Stuttgarter Planungsbüros Baldauf in Mühlhausen und Weigheim liegen inzwischen vor. Diese werden am Donnerstag, 26. Januar, in Mühlhausen und am Montag, 30. Januar, in Weigheim in öffentlichen Informationsveranstaltungen präsentiert. Interessierte sind eingeladen, die bislang identifizierten Entwicklungsmöglichkeiten und Baulandreserven anhand von Plangrafiken in Augenschein zu nehmen und gemeinsam zu diskutieren.

"Wie angekündigt, wollen wir mit den Bürgern in einen intensiven Dialog über die Entwicklung ihrer Ortschaften treten. Daher haben wir uns bewusst dafür entschieden, auch während der Untersuchungen zu den Hintergründen, der Herangehensweise und den Zwischenergebnissen der Studien zu informieren", erläutert ­Henning Keune, Leiter des Amtes für Stadtentwicklung. Die Studien sind Teil eines Bündels von Stadtentwicklungsplanungen Villingen-Schwenningens, die sich den besonderen Herausforderungen sich verändernder gesellschaftlicher Rahmenbedingungen widmet.