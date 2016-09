VS-Schwenningen. Viel Auswahl für den kleinen Geldbeutel: Der Kindergarten am Deutenberg (Taunusweg 1) veranstaltet am Samstag, 24. September, einen großen Spielzeug- und Kleiderbasar. Von 9.30 bis 12.30 Uhr werden in der Betreuungseinrichtung zahlreiche Spielsachen sowie Herbst- und Winterkleidung vom Baby- bis zum Teenageralter zu Schnäppchenpreisen angeboten. Auch für Kaffee und Kuchen wird bestens gesorgt sein. Nähere Informationen zum Basar gibt es beim Elternbeirat des Kindergartens per E-Mail: eb.amdeutenberg@web.de