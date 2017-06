Villingen-Schwenningen Klaus Bräunlin und Leo Schlageter liegen vorn

Obwohl Bräunlin (DWZ 1927) durch eine Niederlage gegen Peter Cerff (1758) gleich in der ersten Runde einen Fehlstart hinlegte, gelang es ihm, die anschließenden sechs Runden alle zu gewinnen und bei seiner ersten Teilnahme auf Anhieb das Turnier zu gewinnen. Insgesamt starteten 18 Teilnehmer. Selbst mit über 90 Jahren ließ es sich Hermann Schneider (VS) nicht nehmen, wieder aktiv dabei zu sein.

Nach sieben Runden im Schweizer-System und einer Schnellschach-Bedenkzeit von 20 Minuten holte sich Klaus Bräunlin den Sieg vor Hans-Joachim Dittmar (1938), dem nach DWZ sehr gut spielenden Klaus-Peter Grasmeyer (1580) sowie Andreas Janovics (1830).

Die beste Platzierung unter den Nestoren, also den Senioren jenseits des 75. Geburtstag belegte nach einem furiosen Start mit drei Siegen am Ende Leo Schlageter vom Schachclub in Furtwangen, der am Ende mit vier Punkten diesen Pokal gewann.