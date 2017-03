Villingen-Schwenningen Klassisches Konzert als groteskes Spektakel

Die Niederländer Tiny van den Eijnden und Wilbert Kivits beginnen mit ihrem Spiel. Dass die beiden hervorragende Musiker sind, wird schnell klar. Dass das Konzert allerdings einen etwas anderen Verlauf als den zu erwartenden klassischen nehmen wird, auch. Ernste Musik zum Brüllen komisch bringen Stenzel & Kivits mit ihrem "Impossible Concert" auf die Bühne und nehmen mit ihren Improvisationen und Persiflagen das sonstige, mit Frack und Fliege eng verbundene Musikgeschehen kräftig auf die Schippe.

Zu laut, zu leise, in der falschen Tonart oder gar mit völlig falschem Text, aber immer äußerst virtuos, kommen Opernarien und klassische Liedvorträge daher und lassen den ganzen Abend ins Schräge bis Wahnwitzige abdriften.

Zum Genre passend karg wirkt zunächst die Bühne. Nur auf Flügel, Notenständer und einem alten Plattenspieler ist die Aufmerksamkeit des Publikums gerichtet. Doch ähnlich den beiden Protagonisten steckt auch in den Musikutensilien gewaltiges surreales Überraschungspotential. Der Notenständer fängt an zu wippen, sich zu drehen, zu tanzen und beinhaltet offensichtlich eine komplexe Technik ähnlich einem Marsrover. Ebenso der Flügel: hochkant gestellt ist er plötzlich als Hammondorgel nutzbar und in Kombination mit dem Klaviersitz, welcher schon zu Beginn eine verdächtig auffällige, wenn auch mit dem schwarzen Klavierlack überzogene Hydraulik zeigt, packt das Konzertinstrument tatsächlich zwei Flügel aus und auf ihm mutiert jeder der beiden Niederländer zum "Fliegenden Holländer".