Villingen-Schwenningen Klassiker aus Jazz, Blues und Pop zu hören

"One of germany‘s most creative and original voices in guitar", nennt ihn die New Yorker Basslegende Greg Cohen. Etienne Nillesen, Schlagzeug und Frank Schönhofer, Bass, sind im Trio dabei und überzeugen als hart groovendes und gleichzeitig flexibles und kreatives Rhythmusgespann.

Das Konzert im Jazzkeller beginnt um 21 Uhr.