Villingen-Schwenningen Klares Zeichen gegen die Gewalt

VS-Schwenningen. Gemeinsam gegen die militanten Entwicklungen in der Türkei demonstrierten am Samstag in der Schwenninger Fußgängerzone die Konföderation der Arbeiter und Arbeiterinnen der Türkei in Europa, die Linke Aktion VS, die Neue Frau (eine Frauenorganisation in der Türkei), die Konföderation der demokratischen Völker in Europa und das antimilitarische Treffen VS.