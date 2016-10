Villingen-Schwenningen Klare Forderungen

Die Milchviehhalter werden die Molkereien mit Schleppern besuchen und dort eine Resolution an die Molkereien übergeben, mit der sie in den Kontraktverhandlungen mit dem Lebensmitteleinzelhandel unterstützt werden sollen. Die Molkereien werden gleichzeitig aufgefordert, alle Mehrerlöse, die jetzt aufgrund einer besseren Marktlage erzielbar sind, sofort und vollständig an die Milchviehhalter weiterzugeben. "Die Milchviehhalter baden die Krise noch immer unvermindert und praktisch alleine aus. Sie müssen daher jetzt auch umgehend von der verbesserten Marktlage profitieren können. Mindestens 40 Cent pro Kilo Milch müssen möglich gemacht werden", so Schleicher.

Warum findet die Aktion an vielen Orten erst um 20 Uhr statt? Die Milchviehhalter stecken noch in den Erntearbeiten und können noch schlechter von ihren Höfen weg als sonst. Daher 20 Uhr, nach getaner Arbeit. Gleichzeitig ist das ein Signal an die Molkereien: In den Abendstunden ist das Risiko geringer. Im Gegenzug erwarten die Milchviehhalter Entgegenkommen von den Geschäftsführern und Vorständen.