Villingen-Schwenningen Klänge gegen unliebsamen Pfeifton

VS-Villingen. Volker Merz aus VS verspricht nicht zu viel, wenn er von einem therapeutischen Gerät oder "Hightech gegen Tinnitus" redet. Merz, Geschäftsführer der Firma Merz Electronic aus VS, und seine Mitarbeiterin Loredana Caligiuri, betreten mit ihrem neuen Gerät "tinniwell" technologisches Neuland. Das Unternehmen aus dem Technologiepark VS hat sich eigentlich auf kundenspezifische elektronische Eingabesysteme konzentriert, beispielsweise aus dem Maschinenbau oder der Medizintechnik. Die Eingabesysteme aus dem Hause Merz können in Schleifmaschinen eines mittelständischen Betriebes aus der Region ebenso sitzen wie an den Drehtüren des Stuttgarter Flughafens. Eher die Seltenheit sei es, "dass wir eigene Eingabegeräte entwickeln und dann noch als Patent für den internationalen und damit auch den US-Markt anmelden", beschreibt Merz im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten die Besonderheit der Vorstellung. Eines dieser eigenen Produkte ist "tinniwell". Ein Therapiegerät für Tinnitus-Belastete, das in drei Jahren entwickelt worden und dessen Name bereits als Marke eingetragen und rechtlich geschützt sei.

Anruf mit Folgen

Die Entwicklung für das handliche Gerät nahm mit dem Anruf eines Patienten in der Firma seinen Anfang. "Können Sie nicht etwas bauen, um die Symptome zu lindern?", war die klare Frage. Volker Merz, seit bald 20 Jahren Chef der VS-Firma, begann, Berge von Publikationen zu lesen, machte sich an die Arbeit und entwickelte ein Gerät, das in Kombination mit einem ANC-Kopfhörer bereits den ersten Testpersonen einer Studienreihe geholfen hat. 23 Personen, erzählt er, haben an der Studie teilgenommen, im Alter zwischen 17 und 70 Jahren. Die Bandbreite der Symptome-Linderung reichte von 20 bis 100 Prozent, berichtet der Geschäftsführer von den ersten Ergebnissen, die ein HNO-Arzt und Tinnitus-Experte ausgewertet habe. "Das Ergebnis einer technischen Machbarkeitsprüfung, das heißt die Umsetzung von medizinischen Erkenntnissen in ein technisches Gerät, war positiv", ergänzt er. Die Wirksamkeit dieser Methode sei in umfangreichen Untersuchungen und Probanden-Tests durch namhafte wissenschaftliche Institutionen nachgewiesen worden