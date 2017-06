Villingen-Schwenningen KjG verbringt spannende Tage am Belchen

Bereits bei der Abfahrt in Pfaffenweiler wurden alle Teilnehmer, bevor sie in den Bus einsteigen konnten, von einem Forschungsteam im Dschungel abgeholt und über einen Sumpf zum Bus gelotst. Am Belchen wurde das Hausbezogen, die Gegend erkundet und die Woche thematisch mit einigen Spielen und Tänzen eröffnet. Am folgenden Tag stand das erste Ziel der Weltreise fest: Die Gruppe befand sich in Afrika. An diesem Tag wurde vor allem ein Geländespiel, das sich mit dem Wassertransport in Afrika beschäftigte, gespielt. Außerdem fanden Workshops statt, bei welchen sich alle Teilnehmer mit einem handwerklichen Thema ihrer Wahl beschäftigen konnten.

Am Mittwoch begab sich die ganze Gruppe nach Amerika. Es fand eine ausgedehnte Wanderung vom Belchen nach Schönau statt, wo das Freibad besucht wurde. Alle standen gerne an der Wasserrutsche an, auf der man zu sechs über eine Wellenstrecke hinabrutschen konnte. Abends zurück an der Hütte wurde gegrillt und der Film "Das fliegende Klassenzimmer" angeschaut.

Der Donnerstag führte die Gruppe nach Asien. Des Weiteren machten sich alle aufgeteilt in Kleingruppen über einen Stationenlauf zum Gipfel des Belchen auf. Zahlreiche Aufgaben waren zu lösen. So galt es, unter anderem ein Bobbycar-Rennen zu fahren, Lieder zu erraten, einen Sackhüpf-Parcours zu bewältigen sowie Gewichte und Mengen zu schätzen. Auf dem Gipfel gab es für alle zur Stärkung ein Vesper, das zuvor mit der Seilbahn und per Schubkarren bis auf den höchsten Punkt des Berges transportiert wurde. Zurück in der Hütte feierte die ganze Gruppe gemeinsam einen selbst vorbereiteten Gottesdienst mit dem Thema "Nutze die Zeit".