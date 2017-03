Villingen-Schwenningen Kitzel für Nerven und Gaumen

Die Schauspieler aus Dreieich binden das Publikum immer wieder spontan durch ihre langjährige Erfahrung als Improvisations-Künstler in die Krimi-Geschichte mit ein. Gaumenfreuden und Unterhaltung, unvorhersehbare Entwicklungen und erstaunliche Wendungen wechseln sich ab.

Die beiden Darsteller bedienen sich vielfältiger Ausdrucksmittel, spielen gleich mehrere Charaktere und haben ein genaues Gespür für den Zuschauer. Ihre Spielfreude ist kaum zu bremsen und verzückt das Publikum. "Die prickelnde Ungewissheit und der Moment der Überraschung – sowohl im Publikum als auch auf der Bühne – das mache den Reiz aus".

Karten im Vorverkauf

Das Drei-Gänge-Menü wird vom Küchenteam des Parkhotel Wehrle kreiert und serviert. Der Kitzel für Nerven und Gaumen startet um 19 Uhr, Einlass ist ab 18:30 Uhr.

Die Eintrittskarten werden für 84 Euro angeboten. Einzel- und Gruppenbestellungen können an allen bekannten Vorverkaufsstellen oder im Internet unter www.das-kriminal-dinner.de wie auch telefonisch unter der Tickethotline 01805/55 00 55 eingereicht werden.

Ein mal zwei Karten verlost der Schwarzwälder Bote für das Kriminal Comedy Dinner am Samstag, 1. April, im Parkhotel Wehrle in Triberg. Mit dem Stichwort "Testament à la Carte" können sich Teilnehmer bis Freitag, 24. März, an die Lokalredaktion des Schwarzwälder Boten wenden. Sie ist per Postkarte unter 78050 VS-Villingen, Benediktinerring 11, per Fax unter 07721/91 87 60 sowie per E-Mail unter redaktionvillingen@schwarzwaelder-bote.de zu erreichen. Bitte die eigene Anschrift, Telefonnummer und E-Mail nicht vergessen.

