Die Industrie in Villingen-Schwenningen produziert erfolgreich für die ganze Welt. Nur kennt kaum einer die "Zutrittskontrollzentrale’ von Isgus, die "Heißprägedekoration" von Aptar oder das "biodynamische Licht" von Waldmann. Das will die Sonderausstellung "Hidden Champions" ändern. Am Donnerstag stellten Harald Kühne und weitere Mitarbeiter der Städtischen Museen und der Firma Kühne Druck- und Werbetechnik überdimensionale Transportkisten vor den Bahnhöfen in Schwenningen (Foto) und Villingen auf, die auf die verborgenen Produkte hinweisen, die im Uhrenindustriemuseum bis zum 24. September täglich außer montags von 10 bis 12 und 14 bis 18 Uhr zu sehen sind. Foto: Städtische Museen