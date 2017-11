Villingen-Schwenningen Kiss me, Kate – ein Musical aus unzähligen Puzzleteilchen

Was in den Ressorts in Einzelproben autark erarbeitet worden ist, wurde nun mit Leben gefüllt. Reiner Uhlenbrock, der sich auch um das Marketing des Musical-Projekts kümmert, kennt das Prozedere schon. "Das ist wie bei My fair Lady zuletzt, nur umfangreicher." Doch wenn das Einer kann, davon sind die Musical-Macher aus Villingen-Schwenningen überzeugt, dann Markus Schlüter. "Da merkt man, dass er Profi ist", sagt Uhlenbrock über den Regisseur und schildert begeistert, wie er beim letzten Projekt an Szenen feilte: "Da bringt einer einen Stuhl rein, hält ihn, ein bisschen als Spaß, wie ein Tablett, und Herr Schlüter sieht das und sagt: ›genau so machen wir es!‹."

Es sind diese kleinen Details, raffinierten Einfälle von denen letztlich eine spannende Aufführung lebt.

Drei bis vier große Proben liegen wohl noch vor den Darstellern, Sängern und Tänzern, schätzen Uhlenbrock und Kolross. Für Mitte Mai ist noch ein Probenwochenende geplant, auch am 9. und 10. Juni kommt man nochmals zusammen. Fast 100 Leute sind summa summarum involviert. Ein Großprojekt, das schon einmal Respekt einflößen kann. Gab es ihn denn, diesen einen Moment, in dem sie sich insgeheim fragten, warum sie sich all das eingebrockt haben? "Selbstverständlich", sagt Uhlenbrock und lacht. Doch nach kurzem Zögern sind sich die beiden einig: "Die Freude überwiegt", erst recht, wenn offenbar jeder Musical-Macher schon Feuer und Flamme ist für das große Projekt: "Kiss me, Kate".

Weitere Informationen: Tickets für die Vorstellungen am 14., 15., oder 16. Juni, jeweils um 20 Uhr im Theater am Ring in Villingen, gibt es noch bis Jahresende zum Vorzugspreis für, je nach Kategorie, 28, 24 oder 19 Euro statt später 30, 26 oder 21 Euro. Erhältlich sind sie bei der Tourist-Info oder im Online-Ticketing unter www.kissmekate-vs.de. Medienpartner des Musicalprojekts ist der Schwarzwälder Bote.