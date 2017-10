VS-Villingen (pr). Im Oktober jährt sich die Einweihung der neuen St. Konrads-Kirche zum 50. Mal. Dieses Jubiläum steht daher beim Kirchweihfest am Sonntag. 15. Oktober, besonders im Mittelpunkt beim Festgottesdienst ab 10.30 Uhr zum Thema "50 Jahre Lebens-Raum St. Konrad". Es wirken mit der Kinderchor unter Leitung von Lea Decker und der Kirchenchor unter Leitung von Birgit Mundweiler. Anschließend ist allgemeiner Festbetrieb in den Gemeinderäumen und rund um die Kirche. Für die Kinder gibt es vielfältige Spiel- und Bastelmöglichkeiten. Zur Unterhaltung tragen die Kinder der beiden Kindergärten Loretto und St. Konrad, das Kasperle mit Henry Greif und der Akkordeonverein aus Tannheim bei. Ein Flohmarkt und der Eine-Welt-Stand laden zum Stöbern ein. Gut erhaltene Flohmarktartikel können von Dienstag, 10. Oktober, bis Donnerstag, 12. Oktober, 15 bis 17 Uhr, im Pfarrbüro abgegeben werden. Für ein abwechslungsreiches Kuchenbuffet sind Kuchenspenden erbeten, die am Festsonntag ab 9 Uhr im großen Saal abgegeben werden können.