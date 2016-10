VS-Villingen (ewk). Der evangelische Kirchengemeinderat Villingen tritt morgen, 20 Uhr, im Paulus-Gemeindezentrum an der Waldhauser Straße in Villingen zu einer öffentlichen Sitzung zusammen. Auf der Tagesordnung stehen die Beteiligung am "Symposium: Von der Reformation zur Ökumene", die Dienstpläne der Dienstgruppen Markus und Johannes, Anträge zur Mitfinanzierung kirchenmusikalischer Arbeit, ein Bericht aus der Prozess-Steuerungsgruppe und Aktuelles aus den ­Gemeinden.