VS-Villingen (ewk). Der evangelische Kirchengemeinderat Villingen tritt am kommenden Dienstag, 27. September, 20 Uhr, im Petrus-Gemeindezentrum an der Görlitzer Straße 24/1 zu einer öffentlichen Sitzung zusammen. Auf der Tagesordnung stehen die Berufung von Bezirkskantor Marius Mack und Martin Borchert (Kirchenmusik) zur beratenden Teilnahme in den Kirchengemeinderat und als Mitglieder der Projektsteuerungsgruppe. Außerdem geht es unter anderem um den Haushalt, um einen Antrag auf Sondertilgung eines Darlehens von Diakonie Ambulant (evangelische Sozialstation VS), eine Nachwahl für den Gemeinsamen Ausschuss der Kirchengemeinden Villingen und Schwenningen und Leistungsentgelt für die Mitarbeiter der Kirchengemeinde Villingen.