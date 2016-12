Villingen-Schwenningen Kirchengemeinde sucht den Weihnachtsstar

Das beginnt am Heiligen Abend mit einem Familiengottesdienst, dessen Höhepunkt die Aufführung des Krippenspiels "Die Weihnachtsgeschichte" ist, die Corinna Kraft und Ines Breithaupt liebevoll einstudiert haben. Etwas alternativer wird es in der Christvesper: "Deutschland sucht den Weihnachtsstar" heißt es in Anlehnung an die bekannte Fernsehshow im Weihnachtsspiel der Konfirmandinnen, bei dem durchaus die Zunge Dieter Bohlens erkennbar ist. Doch da Weihnachten ist, endet diese Show anders als sonst. Die Schlüsselrolle haben zwei Kinder aus dem Kigo-cool übernommen. Die Matthäusband sorgt für fröhliche und besondere Weihnachtsklänge. Besinnlich und feierlich wird die Christnacht ab 22 Uhr, bei der Gabriele Schinnerling an der Orgel und Sibylle Berweck mit der Flöte die musikalische Gestaltung übernommen haben. Alles dreht sich um die Christrose, das Weihnachtsevangelium wird vorgelesen, Kerzen werden angezündet, und ein Augenmerk liegt auf dem Lied "Es ist ein Ros entsprungen".

Abendmahl gibt es am ersten Weihnachtsfeiertag im Festgottesdienst um 10 Uhr, bei dem eine weitere Gruppe Konfirmanden das Weihnachtsspiel "Eine Maria zuviel" mit vielen lustigen Pointen aufführen wird. Beim Kirchkaffee im Gemeindesaal klingt der Gottesdienst aus.

"Wir hoffen sehr, dass wir mit diesem breiten Angebot, für Familien, alternativ, besinnlich und festlich-fröhlich die Menschen erreichen und die Weihnachtsbotschaft vielen Menschen leicht zugänglich machen. Es würde mich freuen, wenn unsere vielfältigen Vorbereitungen mit dem Besuch der Menschen gekrönt werden", freut sich Pfarrerin Bettina von Kienle auf möglichst viele Gäste in der Versöhnungskirche in Marbach.