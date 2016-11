Villingen-Schwenningen Kirchenchor wird 150 Jahre alt

Doch der Kirchenchor gefällt nicht nur durch seine Gesangsauftritte, sondern hat sich als fester Bestandteil im Vereinsleben von Pfaffenweiler etabliert. So beteiligte er sich an der Dorffasnet, wirkt am Dorffest oder am Pfarrfest als einer der Aktivposten mit.

In der Chorversammlung festigte Melanie Neininger in ihrem Bericht als Schriftführerin die Agilität des Chores, der im Vorjahr neun Gottesdienste begleitete und an zwei Konzerten mitwirkte. Nimmt man die sechs Zusatzveranstaltungen und 44 Proben hinzu, war ersichtlich, dass der Chor ein abwechslungsreiches und kurzweiliges Ganzjahresangebot bietet. Erneut war das Kirchenkonzert Ende Oktober ein konzertanter Jahreshöhepunkt.

Vorsitzende Bettina Briegel wies zudem auf die bevorstehenden Proben auf die Weihnachtszeit hin. Zur Dorfweihnacht in und um die Kirche sind am 18. Dezember in diesem Jahr der ebenfalls von Lioba Manger dirigierte Männergesangverein Ippingen, die Musik- und Trachtenkapelle Pfaffenweiler und die Schule zu Gast. Schüler beteiligen sich auch mit einer Aufführung an der Weihnachtsfeier, deren Bewirtung die Landfrauen übernehmen. Der Erlös der Dorfweihnacht kommt der Pfarrsaalrenovierung zu Gute. Einig waren sich die Mitglieder im Pfarrgemeinderat, zu beantragen, den Vorstand mit dem Amt eines stellvertretenden Vorsitzenden zu erweitern. Auf Grund der Arbeitsfülle, die sich weit über den musikalischen Auftrag des Chores erstreckt, war es zudem von Vorteil, dass mit Bettina Briegel als Vorsitzende, Christian Borgert als neuem Schriftführer und Melanie Neininger, Rita Müller als Beisitzerinnen wieder alle Vorstandsämter besetzt werden konnten.