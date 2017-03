Villingen-Schwenningen Kirche im Logo vereint

Das gemeinsame Motto "Wer bei uns klein reingeht, kommt groß heraus" war die Grundlage zu diesem Markenzeichen. Wie in der Wirtschaft, so wird es auch in Non-Profit Organisationen zunehmen wichtiger, dass die Öffentlichkeit ein einheitliches Bild von einer Organisation wahrnehmen kann.

Das gemeinsame Logo der Seelsorgeeinheit ist nun auf dem Flyer, dem Briefpapier und weiteren Gegenständen zu sehen. So wurden auch T-Shirts mit dem Markenzeichen angeschafft, welche die Kindergartenteams bei vielen Gelegenheiten tragen. Sie sind in verschiedenen Farben gehalten und zeigen immer das Logo, das in den Farben der Seelosrgeeinheit gestickt ist.