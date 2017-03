VS-Schwenningen. Vermutlich eine aus einem Auto achtlos weggeworfene Zigarettenkippe hat am Sonntag kurz nach 11 Uhr ein Wiesenstück neben der Kreisstraße 5700 zwischen Schwenningen und Bad Dürrheim in Brand gesetzt, teilt die Polizei mit. Die Feuerwehr Schwenningen rückte mit Einsatzleiter Uwe Klein, drei Fahrzeugen und etwa 25 Mann zu dem Flächenbrand aus und brachte diesen auch schnell unter Kontrolle. Die Gefahr, dass sich das Feuer in Richtung Schwenninger Moos ausbreiten konnte, bestand nicht. Auch konnten keine Hinweise zum Verursacher des Wiesenbrandes erlangt werden.