Villingen-Schwenningen Kinderwagen steht zur Narren-Taufe an

Am 3. Februar laden sie zum großen Zunftball in die Weigheimer Halle ein, am 4. Februar wird sich ein großer Umzug mit mindestens 50 Zünften durch Weigheim bewegen.

Doch jetzt wurde erst einmal die Auferstehung der ­Fasnet mit einem zünftigen Abstauben gefeiert. Im Foyer der Weigheimer Halle warteten Vorsitzender Sven Becker und sein Abstauber Lorenz Weißhaar auf den Einmarsch vom Wolf und dem Hansel, die, begleitet vom Narrenmarsch, die erwartungsvollen Besucher und Mitglieder abstaubten; so manch einer hatte es bitter nötig.

Doch auch der Hansel und der Wolf blieben nicht verschont: Sven Becker und ­Lorenz Weißhaar knöpften sich die beiden vor, vor allem der Wolf hatte doch viel Staub und Blätter aus dem Wald mitgebracht. Gereimt und geschüttelt blickten Becker und Weißhaar auf das vergangene Jahr zurück und betonten: "Die Fasnet ist eine ernsthafte Sach’, drum treibet’s mit Bedacht".