Villingen-Schwenningen Kinderpornos auf Speicherkarte: Bewährung

Trotz der Reue und des Geständnisses forderte der Staatsanwalt aufgrund des Vergehens eine harte Hand – auch wenn es kein Handel gewesen sei, sondern "nur" der Konsum.

"Der sexuelle ­Missbrauch der Opfer wird erst durch die Konsumenten ermöglicht – er trägt deshalb eine Mitverantwortung." Er forderte daher eine Gesamtfreiheitsstrafe von sechs Monaten mit einer dreijährigen Bewährung, eine Geldstrafe in Höhe von 3000 Euro und, um das "krankhafte Verhaltungen zu heilen" die Verpflichtung zu einer Therapie.

Auch Richter Christian Bäumler verurteilte die Taten: "Das lässt mich auch nach so vielen Jahren in dieser Funktion nicht kalt."­ Selbst in einer solch liberalen Gesellschaft sei der Besitzer solcher Bilder und Videos ein "absoluter Tabubruch", darüber könne man "nicht diskutieren".

Richter Bäumler folgte deshalb der Forderung der Staatsanwaltschaft. Die Geldstrafe soll dem Verein für soziale Rechtspflege zugeführt ­werden.